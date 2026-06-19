Após empatar na estreia da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos.
A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília). A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca o primeiro triunfo no torneio.
O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo, sportv, ge, NSports, SBT e Cazé TV. O portal ge também acompanha a partida em tempo real.
Depois do duelo contra o Haiti, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, em Miami.
Brasil x Haiti
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Data: 19 de junho
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Horário: 21h30 (de Brasília)
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Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: Globo, sportv, ge, NSports, SBT e Cazé TV