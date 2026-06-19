19 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
NESTA SEXTA

Brasil enfrenta Haiti em busca da 1ª vitória na Copa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CBF
A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília).
A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília).

Após empatar na estreia da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos.

A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília). A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca o primeiro triunfo no torneio.

O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo, sportv, ge, NSports, SBT e Cazé TV. O portal ge também acompanha a partida em tempo real.

Depois do duelo contra o Haiti, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, em Miami.

Brasil x Haiti

  • Data: 19 de junho

  • Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

  • Transmissão: Globo, sportv, ge, NSports, SBT e Cazé TV

    • Comentários

    Comentários