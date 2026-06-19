Na sequência estão Paulo Serra, prefeito de Santo André, com 4,6%, e o deputado federal Kim Kataguiri, com 3%. Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum candidato somam 7,5%, enquanto 5,2% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (19) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o governador Tarcísio de Freitas na liderança das intenções de voto para o governo paulista. No principal cenário estimulado, ele aparece com 45,6%, enquanto o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad registra 34,1%.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em maio, os números permaneceram estáveis dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Tarcísio variou de 47,3% para 45,6%, e Haddad passou de 33,5% para 34,1%.

O estudo também avaliou o desempenho dos pré-candidatos por faixa etária. Tarcísio obteve seus melhores resultados entre eleitores de 45 a 59 anos, com 51,2%, além de liderar entre os grupos de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Já Haddad apresentou seu maior índice entre pessoas com 60 anos ou mais, alcançando 41,2%, em situação de empate técnico com Tarcísio, que marcou 39,2% nesse segmento.

A pesquisa ainda simulou a disputa pelas duas vagas ao Senado que estarão em jogo em 2026. Nesse cenário, Marina Silva lidera com 35,1% das citações, seguida por Simone Tebet, com 32,4%. Também aparecem entre os mais citados Guilherme Derrite (26,7%), Ricardo Salles (17,1%), André do Prado (13,9%) e Paulinho da Força (13,4%).