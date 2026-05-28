28 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EXCLUSIVO 

'Vou ser o maior pesadelo dele', diz Tarcísio sobre Haddad

Por Pedro Baccelli | editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi
Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi

“Vou ser o maior pesadelo dele”. “É um pouco da estratégia do PT de ficar contando mentiras”. “Ele se tornou o maior ministro da Fazenda da história do Paraguai”. “Um imposto novo a cada 30 dias”. “O cara que criou o Bolsa Crack”.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não economizou críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em um esboço do clima que deve marcar a disputa eleitoral deste ano para o Governo do Estado de São Paulo.

As investidas contra a alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreram durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na sede do Portal GCN/Sampi, nesta quinta-feira, 28, durante visita a Franca para a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”.

'Vou ser o maior pesadelo dele'

O jornalista e CEO da Rede Sampi, Corrêa Neves Jr., resgatou embates entre o ministro e o governador. Em uma das trocas, o petista afirmou que o Tarcísio “fala fino com o andar de cima e grosso com o povo”. A crítica foi rebatida pelo governador, que respondeu afirmando que Haddad “quebrou o país”.

Tarcísio afirmou que as críticas petistas fazem parte de uma estratégia política. “Isso é um pouco a estratégia do PT de ficar contando mentiras, ficar falando bobagem, enfim. Eu não vou entrar muito nessa, porque a estratégia deles vai ser nacionalizar a campanha, eu não vou fazer isso, eu vou falar de São Paulo.”

E completou, ao comentar a frequência com que seu nome aparece em discursos de adversários. “Fica falando Tarcísio, Tarcísio, Tarcísio e Tarcísio, deve sonhar comigo”.

Questionado se tem pesadelos com Haddad, reagiu em tom direto: “Não! Ele que tem pesadelos comigo. E eu vou ser o maior pesadelo dele”.

'Maior ministro da Fazenda da história do Paraguai'

Tarcísio foi “taxativo” ao criticar o trabalho realizado por Haddad à frente do Ministério da Fazenda do Brasil. “Ele se tornou o maior ministro da Fazenda da história do Paraguai, porque as empresas todas saíram daqui e foram para lá. E claro, não pode ser diferente. Trinta impostos criados, um imposto novo a cada 30 dias”.

O governador afirmou ainda que empresários estariam migrando para países vizinhos em busca de menor carga tributária e citou o crescimento econômico no Paraguai como consequência desse movimento.

Na avaliação do governador, o atual governo federal acumula resultados negativos na economia e no ambiente de negócios. Entre os pontos citados, ele mencionou endividamento e aumento de indicadores fiscais. Para Tarcísio, o legado seria uma “massa de endividados, um agronegócio endividado, um recorde de recuperação judicial, a segunda maior taxa de juros do planeta e a maior carga tributária da nossa história".

O governador ainda cutucou Haddad, relembrando a derrota do petista no primeiro turno das eleições de 2016, quando disputava a reeleição para prefeito da cidade de São Paulo. Na ocasião, João Dória, pelo PSDB, foi eleito com 53%.

“Na Prefeitura de São Paulo, que foi a única experiência executiva que ele teve, foi um desastre. Tanto é que ele, na reeleição, teve lá 16% dos votos, não foi para o segundo turno, foi derrotado, tomou uma derrota acachapante, perdeu para brancos e nulos. Por quê? Foi um desastre.”

Haddad teve 967.190 votos, enquanto brancos e nulos somaram 1.155.850 votos.

'O cara que criou o Bolsa Crack'

Ao tratar da área de segurança pública, o governador voltou a criticar a atuação do ministro e citou a situação da cracolândia. “O cara que criou o Bolsa Crack? O cara que potencializou o problema da cracolândia? Nós acabamos com a cracolândia. Então, assim, a gente tem o que mostrar, ele não tem o que mostrar. Mas eles vão ficar falando bobagem aí, eu não vou dar muita bola para ele, não”, finalizou.

Comentários

Comentários