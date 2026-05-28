“Vou ser o maior pesadelo dele”. “É um pouco da estratégia do PT de ficar contando mentiras”. “Ele se tornou o maior ministro da Fazenda da história do Paraguai”. “Um imposto novo a cada 30 dias”. “O cara que criou o Bolsa Crack”.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não economizou críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em um esboço do clima que deve marcar a disputa eleitoral deste ano para o Governo do Estado de São Paulo.

As investidas contra a alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreram durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na sede do Portal GCN/Sampi, nesta quinta-feira, 28, durante visita a Franca para a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”.

'Vou ser o maior pesadelo dele'