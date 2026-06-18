A Polícia Federal apreendeu US$ 49 mil em espécie, valor equivalente a cerca de R$ 250 mil, em um endereço em Brasília ligado ao senador Jaques Wagner. A ação desta quinta-feira (18) faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero.
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A investigação apura suposto esquema de fraudes e corrupção relacionado ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, o parlamentar é suspeito de ter recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso Nacional, incluindo um apartamento em Salvador e repasses que somariam R$ 3,5 milhões.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a decisão, a apuração concentra-se na relação entre Jaques Wagner e o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-controlador do Banco Pleno e apontado pelos investigadores como aliado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo a PF, mensagens encontradas no celular de Augusto Lima indicam uma relação próxima e de confiança entre os investigados, elemento considerado relevante para o avanço das apurações.
Até a publicação da reportagem original, a assessoria do senador não havia se manifestado sobre o caso.
Com informações do g1.