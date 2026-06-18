A Polícia Federal apreendeu US$ 49 mil em espécie, valor equivalente a cerca de R$ 250 mil, em um endereço em Brasília ligado ao senador Jaques Wagner. A ação desta quinta-feira (18) faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero.

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A investigação apura suposto esquema de fraudes e corrupção relacionado ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, o parlamentar é suspeito de ter recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso Nacional, incluindo um apartamento em Salvador e repasses que somariam R$ 3,5 milhões.