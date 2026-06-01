Uma forte massa de ar polar deve provocar a primeira onda de frio do inverno de 2026 e derrubar as temperaturas em grande parte do Brasil a partir da próxima semana. A estação começa oficialmente em 21 de junho.

Massa de ar polar será ampla e intensa. Segundo o Climatempo, a primeira onda de frio do inverno de 2026 será provocada por uma grande massa de ar polar que avançará pelo interior da América do Sul.

"Nós vamos ter, nos primeiros dias do inverno de 2026, uma onda de frio, que é uma grande e forte massa de ar frio de origem polar que vai avançar pelo interior da América do Sul. É nesta situação que o ar gelado consegue avançar com maior abrangência e maior intensidade sobre o Brasil", disse a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.