O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, está entre os alvos da nona fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Leia mais: Para Motta, não há problema em banqueiro lhe bancar hotel de luxo

Também é alvo da operação o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal.