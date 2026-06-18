18 de junho de 2026
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Líder do governo Lula no Senado é alvo de busca e apreensão da PF

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Jefferson Rudy/Agência Senado
PF mira Jaques Wagner em operação sobre fraudes financeiras.
PF mira Jaques Wagner em operação sobre fraudes financeiras.

O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, está entre os alvos da nona fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

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Também é alvo da operação o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a investigação, Wagner é suspeito de ter recebido vantagens indevidas em troca de atuação em pautas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional. Entre os benefícios apurados está o imóvel avaliado em R$ 2,5 milhões.

A operação também tem como alvos o enteado do senador, Eduardo Sodré Martins, e o pai dele, Guilherme Henrique Sodré Martins, conhecido como Guiga. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares como proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.

Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Com informações do SBT News.

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