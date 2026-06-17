Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o proprietário afirmou que reabrirá as portas em breve após uma reforma.

O Café Lamas, de 152 anos, considerado o restaurante mais antigo do Brasil, pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (16), na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Em nota, a direção do restaurante disse que o fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Clientes e funcionários foram retirados do local em segurança.

Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), o fogo ficou restrito a uma parte da cozinha e provocou danos pontuais.

"O sr. Milton Brito, dono do Lamas, já acionou o seguro e vai fazer as intervenções necessárias e abrir as portas o mais breve possível. Vida longa ao Lamas", escreveu Cavaliere nas redes sociais.