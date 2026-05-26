Um incêndio destruiu nesta segunda-feira (25) o telhado e o interior da centenária Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, uma das atrações turísticas de Flores da Cunha, na serra gaúcha. Ninguém ficou ferido.

"Virou tudo cinza, carvão, os bancos queimaram todos", disse o frei Jadir Segala, pároco do local. Ele chorou em frente à igreja enquanto os bombeiros combatiam o incêndio, que começou no começo da tarde e foi controlado durante o dia.

Segundo o religioso, duas imagens foram recuperadas dos escombros: o Cristo morto e um quadro do frei Salvador Pinzetta (1911-1972). As outras peças foram consumidas pelo fogo.