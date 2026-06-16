Uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida nesta segunda-feira (15), em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal.

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Ela estava com um militar chamado como Estácio Leite da Silva Filho. Ele se apresentou como integrante do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, o que o GSI nega.