A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira (16) a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo que investigou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Leia também: STF julga Eduardo Bolsonaro sob risco de novo atrito com EUA
O pedido foi apresentado pelo subprocurador-geral da República Antônio Edílio Magalhães durante julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro atuou para tentar impedir eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, por meio de ações e articulações que buscavam pressionar integrantes do Judiciário.
A acusação cita publicações em redes sociais, entrevistas e mensagens trocadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro como parte do conjunto de provas apresentado ao STF.
O julgamento ocorre na Primeira Turma da Corte. Na votação, são necessários três votos para definir pela condenação ou absolvição.
A Defensoria Pública da União (DPU), responsável pela defesa do ex-deputado, pediu a absolvição por falta de provas e alegou irregularidades processuais, incluindo a forma de notificação do acusado. A defesa também sustenta que as manifestações atribuídas a Eduardo Bolsonaro estão protegidas pela liberdade de expressão e não configuram crime.
Com informações do g1.