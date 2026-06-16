A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira (16) a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo que investigou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

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O pedido foi apresentado pelo subprocurador-geral da República Antônio Edílio Magalhães durante julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro atuou para tentar impedir eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, por meio de ações e articulações que buscavam pressionar integrantes do Judiciário.