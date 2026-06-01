"O que eu acho, e aí vocês vão me permitir, sabendo do jeito que eu sou, da sinceridade, que às vezes eu exagero na minha sinceridade, eu acho que está mais por conta de que a pessoa que é dessa entidade, ela participa do filme do Bolsonaro, do que especificamente daquele processo", disse. "Só agora veio essa questão [suspeita de irregularidades], e falando do filme do Bolsonaro", afirmou.

Nunes cogitou com interlocutores, ainda segundo apuração da Folha de S.Paulo, que há possibilidade de a polícia ter informações que não são de conhecimento da prefeitura sobre o caso. Mesmo assim, diante do que foi levado pelos agentes na operação, a opção foi por criticar a ação.

Ele afirmou ter pedido duas vezes na semana passada a revisão do processo. "O que eu recebi da minha equipe é a afirmação de que não existe absolutamente nada de errado dentro do processo de contratação", declarou.