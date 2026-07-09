Um homem passou a ser investigado pela Polícia Civil do Paraná após ser flagrado por câmeras de segurança chutando a própria filha, de três anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O caso aconteceu no domingo (5), e as imagens começaram a circular nas redes sociais.
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No vídeo, o pai caminha com a menina e outro filho, de cinco anos. Em determinado momento, ele desfere um chute na criança, que cai no chão. Um homem tenta intervir, mas é confrontado pelo suspeito. Em seguida, a menina se levanta e o grupo continua caminhando.
A mãe das crianças informou que soube do episódio ao ver as imagens nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência na terça-feira (7).
O suspeito prestou depoimento na quarta-feira (8) e afirmou que chutou a filha porque ela estava chorando. Como não houve prisão em flagrante, ele foi liberado.
A Polícia Civil instaurou inquérito e informou que o homem responderá por lesão corporal. Também foram solicitadas medidas protetivas para a menina, o irmão e a mãe. O Conselho Tutelar acompanha o caso.
Com informações do g1.