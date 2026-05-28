Já o senador Flávio Bolsonaro registra a maior taxa de imagem negativa entre os pré-candidatos analisados: 59%. A avaliação positiva do parlamentar é de 38%.

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (28) pela Atlas/Intel em parceria com a Bloomberg mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem imagem positiva para 48% dos entrevistados e negativa para 51%. Entre os nomes avaliados para a disputa presidencial, ele aparece com o melhor índice de avaliação positiva.

Na sequência de Lula em imagem positiva aparecem o ex-ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, ambos com 45%. Também foram avaliados Ronaldo Caiado, com 31%, Romeu Zema, com 30%, e Renan Santos, com 17%.

A pesquisa ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento também apontou que a criminalidade é vista como o principal problema do país por 62,9% dos entrevistados. Corrupção, economia e violência contra a mulher aparecem entre os temas mais citados.