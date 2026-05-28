28 de maio de 2026
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Imagem de Lula é negativa para 51%; de Flávio é para 59%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CNN
A criminalidade é vista como o principal problema do país por 62,9% dos entrevistados.
A criminalidade é vista como o principal problema do país por 62,9% dos entrevistados.

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (28) pela Atlas/Intel em parceria com a Bloomberg mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem imagem positiva para 48% dos entrevistados e negativa para 51%. Entre os nomes avaliados para a disputa presidencial, ele aparece com o melhor índice de avaliação positiva.

Leia mais: Lula abre vantagem sobre Flávio no 2º turno após 'Dark Horse'

Já o senador Flávio Bolsonaro registra a maior taxa de imagem negativa entre os pré-candidatos analisados: 59%. A avaliação positiva do parlamentar é de 38%.

Na sequência de Lula em imagem positiva aparecem o ex-ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, ambos com 45%. Também foram avaliados Ronaldo Caiado, com 31%, Romeu Zema, com 30%, e Renan Santos, com 17%.

A pesquisa ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento também apontou que a criminalidade é vista como o principal problema do país por 62,9% dos entrevistados. Corrupção, economia e violência contra a mulher aparecem entre os temas mais citados.

Com informações do Metrópoles.

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