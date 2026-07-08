A Justiça Federal da Argentina passou a investigar uma nova hipótese para a morte do instrutor de voo Leandro Andrés Bertazzo, que caiu de um avião durante o voo de instrução no último sábado (4), na província de Córdoba. Além da possibilidade de suicídio, agora os investigadores analisam se uma falha na porta da aeronave pode ter provocado a queda.
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O caso foi transferido para a esfera federal após a promotoria provincial declarar incompetência para conduzir a investigação. A aeronave foi preservada para perícia, e a Justiça aguarda relatório da Junta de Investigação de Aviação Civil.
Segundo o depoimento da aluna que pilotava o avião, Bertazzo pediu que ela mantivesse a rota antes de retirar os equipamentos, desafivelar o cinto de segurança, abrir a porta e cair da aeronave.
O pai do instrutor informou que o filho enfrentava um momento difícil e havia procurado atendimento psiquiátrico dias antes do acidente. A escola de aviação afirmou que desconhecia essa situação.
Com informações do La Nación.