A Justiça Federal da Argentina passou a investigar uma nova hipótese para a morte do instrutor de voo Leandro Andrés Bertazzo, que caiu de um avião durante o voo de instrução no último sábado (4), na província de Córdoba. Além da possibilidade de suicídio, agora os investigadores analisam se uma falha na porta da aeronave pode ter provocado a queda.

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O caso foi transferido para a esfera federal após a promotoria provincial declarar incompetência para conduzir a investigação. A aeronave foi preservada para perícia, e a Justiça aguarda relatório da Junta de Investigação de Aviação Civil.