08 de julho de 2026
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MORTE E MISTÉRIO

Justiça apura nova hipótese sobre piloto que saltou de avião

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
A aeronave foi preservada para perícia, e a Justiça aguarda relatório da Junta de Investigação de Aviação Civil.
A aeronave foi preservada para perícia, e a Justiça aguarda relatório da Junta de Investigação de Aviação Civil.

A Justiça Federal da Argentina passou a investigar uma nova hipótese para a morte do instrutor de voo Leandro Andrés Bertazzo, que caiu de um avião durante o voo de instrução no último sábado (4), na província de Córdoba. Além da possibilidade de suicídio, agora os investigadores analisam se uma falha na porta da aeronave pode ter provocado a queda.

Leia mais: Instrutor de voo se atira de avião e aluna pousa sozinha

O caso foi transferido para a esfera federal após a promotoria provincial declarar incompetência para conduzir a investigação. A aeronave foi preservada para perícia, e a Justiça aguarda relatório da Junta de Investigação de Aviação Civil.

Segundo o depoimento da aluna que pilotava o avião, Bertazzo pediu que ela mantivesse a rota antes de retirar os equipamentos, desafivelar o cinto de segurança, abrir a porta e cair da aeronave.

O pai do instrutor informou que o filho enfrentava um momento difícil e havia procurado atendimento psiquiátrico dias antes do acidente. A escola de aviação afirmou que desconhecia essa situação.

Com informações do La Nación.

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