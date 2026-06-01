A defesa de Jairinho afirma que tanto ele quanto Monique são inocentes. A estratégia adotada é levantar dúvidas aos jurados sobre a dinâmica da morte, sem apontar uma causa específica para o óbito. Para isso, os advogados concentram esforços na contestação dos laudos periciais produzidos durante a investigação, buscando invalidar provas e questionar a narrativa apresentada pela acusação.

Os defensores argumentam que os ferimentos que causaram a morte da criança poderiam ter sido provocados por uma queda ou até mesmo por falhas nos procedimentos de reanimação realizados no hospital. Além disso, tentam descredibilizar Monique, retratando-a como uma pessoa manipuladora e negando que ela tenha sido vítima de violência física ou psicológica.

Já a defesa de Monique sustenta que ela vivia em um relacionamento abusivo, marcado por violência física e psicológica praticada por Jairinho. Com essa tese, argumenta que ela não tinha plena compreensão da gravidade da situação e foi influenciada pelo então companheiro a mentir às autoridades.