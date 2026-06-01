O sétimo dia do julgamento do caso Henry Borel começou na manhã desse domingo (31) com o depoimento de Thayná de Oliveira Ferreira, a babá de Henry Borel.

Após responder às perguntas da juíza Elizabeth Machado Louro, a magistrada afirmou que a babá havia se retratado de outros depoimentos contraditórios que havia realizado. Em seguida, a defesa de Monique Medeiros iniciou os questionamentos.

Segundo a denúncia da promotoria, Henry morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe e Jairinho, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A defesa sustenta a inocência do réu e tem contestado os depoimentos ao longo da última semana.