Filho de Ancelotti é anunciado por time da Liga dos Campeões
O Lille anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do técnico Davide Ancelotti, ex-Botafogo e atualmente assistente do pai, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira.
Davide chega para suceder Bruno Genésio. O técnico francês comandou o clube por duas temporadas.
Em 2025/26, o Lille terminou o Campeonato Francês na terceira colocação, garantindo vaga na Liga dos Campeões da Europa.
O único trabalho de Davide como treinador principal foi no Botafogo, em 2025 -antes, ele só havia trabalhado nas comissões técnicas de Carlo Ancelotti.
No time carioca, foram 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Com Davide, o Botafogo terminou o Brasileirão em sexto, garantindo vaga na fase classificatória da Libertadores.
O treinador italiano segue como auxiliar na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e assume o clube francês após o Mundial.