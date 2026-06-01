01 de junho de 2026
FUTEBOL

Filho de Ancelotti é anunciado por time da Liga dos Campeões

O técnico Davide Ancelotti

O Lille anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do técnico Davide Ancelotti, ex-Botafogo e atualmente assistente do pai, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira.

Davide chega para suceder Bruno Genésio. O técnico francês comandou o clube por duas temporadas.

Em 2025/26, o Lille terminou o Campeonato Francês na terceira colocação, garantindo vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O único trabalho de Davide como treinador principal foi no Botafogo, em 2025 -antes, ele só havia trabalhado nas comissões técnicas de Carlo Ancelotti.

No time carioca, foram 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Com Davide, o Botafogo terminou o Brasileirão em sexto, garantindo vaga na fase classificatória da Libertadores.

O treinador italiano segue como auxiliar na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e assume o clube francês após o Mundial.

