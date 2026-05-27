O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou ao senador Flávio Bolsonaro sobre declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro realizado na terça-feira (26), na Casa Branca, em Washington.
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Segundo relatos obtidos pelo Metrópoles, Trump citou a reunião que teve com Lula no início de maio e voltou a definir o presidente brasileiro como um político “dinâmico”. O encontro no Salão Oval também contou com Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo.
Ao portal, Paulo Figueiredo afirmou que Trump quis saber o que Lula comentou no Brasil após o encontro entre os dois presidentes. Segundo ele, o norte-americano não reagiu bem à resposta dos bolsonaristas.
Figueiredo também disse que Trump fez comentários sobre Lula, mas afirmou que não revelaria detalhes por considerar o conteúdo confidencial.
De acordo com Flávio Bolsonaro, Trump ainda mostrou reformas feitas recentemente nas instalações da Casa Branca. A reunião durou uma hora e quarenta minutos.
Com informações do Metrópoles.