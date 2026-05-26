O senador Flávio Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira (26) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O encontro foi realizado no Salão Oval e contou também com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro.

A reunião não constava na agenda oficial divulgada pela Casa Branca. No horário previsto para o encontro, a programação pública de Trump incluía apenas compromissos internos.

Segundo a publicação, Flávio Bolsonaro viajou a Washington após receber convite do governo norte-americano via e-mail. O senador evitou comentar a agenda antes da reunião por receio de mudanças no compromisso.