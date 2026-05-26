O senador Flávio Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira (26) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O encontro foi realizado no Salão Oval e contou também com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro.
A reunião não constava na agenda oficial divulgada pela Casa Branca. No horário previsto para o encontro, a programação pública de Trump incluía apenas compromissos internos.
Segundo a publicação, Flávio Bolsonaro viajou a Washington após receber convite do governo norte-americano via e-mail. O senador evitou comentar a agenda antes da reunião por receio de mudanças no compromisso.
De acordo com interlocutores, o parlamentar pretende usar a aproximação com Trump para reforçar sua projeção internacional e sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026. O encontro também ocorre em meio à repercussão envolvendo a relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro no chamado Caso Master.
A reunião aconteceu cerca de 20 dias após Trump receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Branca.
Com informações do Metrópoles