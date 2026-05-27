Uma ação civil coletiva do Ministério Público de Minas Gerais detalha como o Itaú Unibanco inseria cobranças de seguros e serviços não contratados nas faturas de cartões de crédito de clientes. Segundo o processo, os valores apareciam com nomes genéricos e diferentes descrições para dificultar a identificação da origem da cobrança e impedir o cancelamento dos débitos.
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De acordo com a ação, que classifica a prática como de “extrema má-fé”, serviços como “Seguro AP Premiado”, “Proteção Perda e Roubo” e “Renda Premiada Master” eram lançados mensalmente nas faturas sem autorização dos consumidores. O Ministério Público afirma que a prática durou anos e atingiu milhares de clientes.
O documento aponta que os consumidores pagavam os valores indevidos por medo de sofrer cobrança de juros, multas e encargos financeiros caso deixassem parte da fatura em aberto. A investigação também identificou casos em que o banco manteve os débitos mesmo após pedidos de cancelamento.
Havia também cobranças em cartões bloqueados, nunca utilizados ou não solicitados pelos clientes. Segundo o Ministério Público, o esquema também atingiu cartões administrados pelo Itaú em parceria com empresas como Magazine Luiza, Azul, TIM e Volkswagen.
O acordo firmado entre o banco e o MP prevê ressarcimento apenas para clientes que registraram reclamações formais até dezembro de 2025 e consigam comprovar que não contrataram os serviços cobrados.
Com informações do Metrópoles.