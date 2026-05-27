Uma funcionária de sorveteria em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, teve uma experiência inesperada durante um assalto na última quinta-feira (21). Após roubar dinheiro e o celular da vítima, um dos criminosos beijou a mão da atendente antes de fugir levando até picolés.

Imagens de câmeras de segurança mostram os dois suspeitos entrando no estabelecimento como se fossem clientes. Enquanto fingiam fazer um pedido, um deles sacou um revólver e anunciou o assalto.

A dupla levou dinheiro do caixa e o celular da funcionária. Antes da fuga, um dos assaltantes ainda beijou a mão da mulher. Os criminosos também pegaram alguns picolés.