Um homem de 44 anos morreu ao ser baleado durante a festa de aniversário da filha, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu na madrugada de domingo (24), em um espaço de eventos no setor Expansão Sul.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Warley Borges da Silva, comemorava os 22 anos da filha quando um homem invadiu o local. Warley pediu para que o suspeito saísse da festa e, após discussão, foi atingido por um tiro no rosto.