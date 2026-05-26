26 de maio de 2026
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TRAGÉDIA FAMILIAR

Pai é assassinado em plena festa de aniversário da filha 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMGO
O homem foi preso horas depois do crime, em Aparecida de Goiânia.
O homem foi preso horas depois do crime, em Aparecida de Goiânia.

Um homem de 44 anos morreu ao ser baleado durante a festa de aniversário da filha, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu na madrugada de domingo (24), em um espaço de eventos no setor Expansão Sul.

Leia também: Pai morre ao descobrir que filho foi assassinado

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Warley Borges da Silva, comemorava os 22 anos da filha quando um homem invadiu o local. Warley pediu para que o suspeito saísse da festa e, após discussão, foi atingido por um tiro no rosto.

A polícia informou que o suspeito efetuou dois disparos. Warley morreu no local.

O homem foi preso horas depois, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a PM, ele fugiu de motocicleta após esconder a arma usada no crime no quintal da casa onde morava, no bairro Jardim Eldorado. A polícia apreendeu a arma e sete munições.

Com informações do Metrópoles.

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