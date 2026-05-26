Um casal foi alvo de reclamações de moradores ao ser flagrado fazendo sexo na sacada de um apartamento em Lajeado (RS), na tarde de domingo (24), e terminou com registro de ato obsceno pela Brigada Militar.
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Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a discussão entre a mulher e vizinhos incomodados com a situação. Nas imagens, moradores gritam em direção ao apartamento e pedem que a cena seja interrompida.
Durante a confusão, a mulher reagiu às reclamações e afirmou que estava “na própria casa”. Segundo o boletim da Brigada Militar, testemunhas relataram que ela também provocou os vizinhos e os chamou de “invejosos”.
Conforme relatos feitos à polícia, o casal mantinha relações sexuais em plena luz do dia, visível para outros moradores da região.
À polícia, os envolvidos informaram que só se manifestariam em juízo e alegaram que estavam dentro de casa.
O caso foi encerrado como registro simples de ato obsceno.
Com informações do Metrópoles.