Uma jovem de 24 anos morreu após um acidente durante um salto de paraquedas em Tianjin, na China, depois de enviar uma mensagem à mãe relatando surpresa com a atividade. “Mãe, a empresa mandou a gente saltar de paraquedas de repente. Nem tive tempo de trocar de roupa”, escreveu Li Qi antes do voo.

A jovem participava do salto ao lado de um instrutor quando ambos foram arrastados por ventos fortes e caíram em uma área de água.

Segundo a imprensa internacional, Li havia deixado recentemente um emprego em banco para trabalhar na empresa Beijixing Tianjin Skydive Base, operadora privada de paraquedismo localizada no aeroporto de Douzhuang. Ela atuava na divulgação de pacotes de saltos e vendas online.