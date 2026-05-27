Uma jovem de 24 anos morreu após um acidente durante um salto de paraquedas em Tianjin, na China, depois de enviar uma mensagem à mãe relatando surpresa com a atividade. “Mãe, a empresa mandou a gente saltar de paraquedas de repente. Nem tive tempo de trocar de roupa”, escreveu Li Qi antes do voo.
A jovem participava do salto ao lado de um instrutor quando ambos foram arrastados por ventos fortes e caíram em uma área de água.
Segundo a imprensa internacional, Li havia deixado recentemente um emprego em banco para trabalhar na empresa Beijixing Tianjin Skydive Base, operadora privada de paraquedismo localizada no aeroporto de Douzhuang. Ela atuava na divulgação de pacotes de saltos e vendas online.
Relatos apontam que o salto integrava uma ação promocional da empresa. Um colega que estava na mesma aeronave afirmou que quatro grupos saltaram normalmente, mas Li e o instrutor saíram da rota prevista por causa das condições climáticas.
As equipes de resgate localizaram os corpos seis horas após o acidente.
O namorado da jovem afirmou que eles planejavam se casar no próximo ano e que o trabalho não envolvia participação direta nos saltos.
As autoridades investigam os registros de segurança e a manutenção dos equipamentos da empresa. As atividades de paraquedismo no local foram suspensas.
Com informações do The Sun.