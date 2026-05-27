A mãe de uma adolescente de 14 anos procurou a polícia para registrar uma ocorrência relatando que a filha sofreu um estupro coletivo por mais de 10 pessoas em São Paulo.

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A menina tem deficiência intelectual e foi filmada sendo estuprada, segundo o registro da ocorrência. O caso aconteceu em em fevereiro e foi registrado nesta semana na 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na zona leste da capital paulista.