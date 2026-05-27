Bando de mais de 10 violenta menina com deficiência intelectual
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A mãe de uma adolescente de 14 anos procurou a polícia para registrar uma ocorrência relatando que a filha sofreu um estupro coletivo por mais de 10 pessoas em São Paulo.
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A menina tem deficiência intelectual e foi filmada sendo estuprada, segundo o registro da ocorrência. O caso aconteceu em em fevereiro e foi registrado nesta semana na 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na zona leste da capital paulista.
Entre os envolvidos no estupro estão menores de idade, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A mãe buscou a polícia após ter acesso a um vídeo em que aparece sua filha sendo violentada.
Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha na identificação de todos os envolvidos no caso. A polícia não informou se a vítima conhecia os agressores ou a circustância em que a violência teria ocorrido.
"O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Diligências são realizadas visando o total esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados por envolver menores e por se tratar de crime sexual", disse a SSP-SP, em nota.
Em caso de violência, denuncie
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.
O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.
Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.
As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.
Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.