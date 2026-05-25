Uma menina de 11 anos morreu após ser jogada em uma piscina durante uma "brincadeira" em um balneário de Anadia, no interior de Alagoas.

Jeniffer Gabrielly da Silva Santos morreu ontem no Balneário do Edivânio. O caso ocorreu durante uma festa na chácara e foi registrado inicialmente como "suposto afogamento", segundo a Polícia Civil.

A vítima teria sido puxada pelo braço e arremessada na água por um jovem de 16 anos. As autoridades apuraram de forma preliminar que o adolescente já havia jogado outras duas crianças na piscina "em tom de brincadeira" antes dela.