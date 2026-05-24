A Polícia Militar prendeu neste sábado (23), em São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense, um homem preso sob suspeita de participação em um caso de estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos ocorrido em fevereiro deste ano.

Segundo a corporação, Matheus Eduardo Silva Fernandes, 22, conhecido como Tapuru, estava foragido desde a operação deflagrada pela Polícia Civil para prender os envolvidos no caso.

A reportagem não identificou a defesa dele até a publicação deste texto. Também não foi informado se ele se pronunciou no momento da prisão.