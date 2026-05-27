Um morador do Distrito Federal denunciou o Nubank após a dívida de cartão de crédito saltar de R$ 12,3 mil para R$ 788 mil em quatro anos. O caso levou a Secretaria do Consumidor do DF a notificar a instituição financeira e cobrar explicações sobre juros e encargos aplicados.
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Segundo a denúncia enviada ao órgão, o débito começou em janeiro de 2022 e aumentou 65 vezes por causa da incidência de juros do crédito rotativo e outras cobranças financeiras.
A Secretaria do Consumidor questionou o Nubank sobre as taxas praticadas no crédito rotativo, a fórmula usada para calcular os juros e os critérios adotados no parcelamento das faturas.
De acordo com o órgão, somente em 2026 já foram registradas 77 reclamações contra a instituição financeira. Em 2025, houve 211 registros relacionados ao banco digital.
O secretário do Consumidor do DF, Samuel Konig, afirmou que a pasta avalia as práticas adotadas pela empresa e destacou que contratos e cobranças precisam ser compreensíveis para os clientes.
Procurado pela reportagem, o Nubank não respondeu até a publicação do conteúdo.
Com informações do Metrópoles.