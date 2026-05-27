Um morador do Distrito Federal denunciou o Nubank após a dívida de cartão de crédito saltar de R$ 12,3 mil para R$ 788 mil em quatro anos. O caso levou a Secretaria do Consumidor do DF a notificar a instituição financeira e cobrar explicações sobre juros e encargos aplicados.

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Segundo a denúncia enviada ao órgão, o débito começou em janeiro de 2022 e aumentou 65 vezes por causa da incidência de juros do crédito rotativo e outras cobranças financeiras.