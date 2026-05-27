A modelo Iara Santos viralizou nas redes sociais ao mostrar o resultado de um procedimento estético que deixou os lábios extremamente inchados. A influenciadora compartilhou imagens da reação após aplicar hialuronidase para remover o preenchimento labial antigo.
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Conhecida como Miss Universe Pomerode, Iara publicou o vídeo em tom de brincadeira e escreveu: “O dia que Deus me usou de exemplo”. A postagem voltou a circular nas redes e ultrapassou 20 milhões de visualizações no último fim de semana.
Nas imagens, a modelo aparece com os lábios muito maiores que o normal, o que provocou comentários e memes nas redes sociais. Apesar do susto, ela afirmou que o inchaço durou apenas algumas horas.
Segundo Iara, o procedimento foi realizado durante a tarde e a aparência já havia normalizado no fim da noite. A influenciadora explicou ainda que a reação começou após a aplicação da substância usada para dissolver preenchimentos feitos com ácido hialurônico.
Com informações do Banda B.