27 de maio de 2026
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CONCEITO DE BELEZA

Miss Pomerode viraliza com 'bico de pato' após procedimento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@iaritys/Instagram
Conhecida como Miss Universe Pomerode, Iara publicou o vídeo em tom de brincadeira.
Conhecida como Miss Universe Pomerode, Iara publicou o vídeo em tom de brincadeira.

A modelo Iara Santos viralizou nas redes sociais ao mostrar o resultado de um procedimento estético que deixou os lábios extremamente inchados. A influenciadora compartilhou imagens da reação após aplicar hialuronidase para remover o preenchimento labial antigo.

Leia também: Empresária morre após 3 cirurgias estéticas

Conhecida como Miss Universe Pomerode, Iara publicou o vídeo em tom de brincadeira e escreveu: “O dia que Deus me usou de exemplo”. A postagem voltou a circular nas redes e ultrapassou 20 milhões de visualizações no último fim de semana.

Nas imagens, a modelo aparece com os lábios muito maiores que o normal, o que provocou comentários e memes nas redes sociais. Apesar do susto, ela afirmou que o inchaço durou apenas algumas horas.

Segundo Iara, o procedimento foi realizado durante a tarde e a aparência já havia normalizado no fim da noite. A influenciadora explicou ainda que a reação começou após a aplicação da substância usada para dissolver preenchimentos feitos com ácido hialurônico.

Com informações do Banda B.

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