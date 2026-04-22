22 de abril de 2026
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NO HOSPITAL

Empresária morre após 3 cirurgias estéticas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@biancasaliba/Instagram
Bianca realizou lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia em um único tempo cirúrgico, que durou cerca de 10 horas
Bianca realizou lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia em um único tempo cirúrgico, que durou cerca de 10 horas

A empresária Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, morreu depois de se submeter a três procedimentos estéticos em um hospital na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O caso é investigado como morte suspeita.

Leia mais: Brasileira morre após cirurgias plásticas na Bolívia

De acordo com o boletim de ocorrência, Bianca foi submetida a lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia em um único tempo cirúrgico, que durou cerca de 10 horas. Em depoimento, o médico Seung Hoon Lee informou que as cirurgias foram feitas dentro da normalidade. 50 minutos após despertar da anestesia, a paciente apresentou engasgo intenso e falta de ar.

A equipe médica realizou nova intervenção, com duração de 1h40, incluindo intubação e manobras de reanimação, mas ela não resistiu.

O hospital informou à Polícia Civil que o médico é credenciado há oito anos e não tem registros anteriores de intercorrências na unidade. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que aguarda laudos do Instituto Médico-Legal para esclarecer a causa da morte.

Bianca deixa marido e três filhos.

Com informações do Metrópoles.

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