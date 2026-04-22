A empresária Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, morreu depois de se submeter a três procedimentos estéticos em um hospital na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O caso é investigado como morte suspeita.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Bianca foi submetida a lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia em um único tempo cirúrgico, que durou cerca de 10 horas. Em depoimento, o médico Seung Hoon Lee informou que as cirurgias foram feitas dentro da normalidade. 50 minutos após despertar da anestesia, a paciente apresentou engasgo intenso e falta de ar.