“Levei ela lá pro Jardim Canadá e joguei ela lá do penhasco”, afirmou o suspeito na gravação obtida pela imprensa. Ele também relatou ter usado um canivete para ameaçar a vítima.

O homem preso por jogar a ex-companheira em um penhasco na Serra do Rola Moça, na Grande Belo Horizonte, confessou o crime em vídeo gravado após a prisão. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, admitiu à polícia que levou Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41, até a região do abismo e a empurrou.

Ana Cláudia desapareceu na segunda-feira (25) e foi encontrada com vida nesta terça-feira (26), após cerca de 24 horas de buscas. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ela sobreviveu agarrada a um arbusto em uma área de difícil acesso do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

A operação de resgate mobilizou 20 militares e uma aeronave Arcanjo. A vítima estava a cerca de 50 metros do ponto de queda, com fratura no nariz e ferimentos leves pelo corpo. Ela foi encaminhada para um hospital em Belo Horizonte.

Familiares relataram à polícia que Ana Cláudia sofria ameaças e perseguições do ex-marido desde o fim do relacionamento de 12 anos, encerrado em fevereiro. Dias antes do desaparecimento, ela registrou boletim de ocorrência e pediu medida protetiva.