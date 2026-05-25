O apresentador Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein para a retirada de uma sonda gástrica, segundo informou a equipe do artista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a assessoria, o procedimento já estava previsto desde o ano passado e o apresentador permanece em estado clínico considerado normal. A previsão de alta é para esta terça-feira (26).

Na última semana, Faustão apareceu em vídeos publicados nas redes sociais durante a comemoração dos 18 anos do filho caçula, Rodrigo. As imagens foram compartilhadas por João Silva.