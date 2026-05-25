25 de maio de 2026
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SÃO PAULO

Saiba por que Faustão foi internado de novo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@roccsilva/Instagram
Na última semana, Faustão apareceu em vídeos publicados nas redes sociais durante a comemoração dos 18 anos do filho caçula, Rodrigo.
Na última semana, Faustão apareceu em vídeos publicados nas redes sociais durante a comemoração dos 18 anos do filho caçula, Rodrigo.

O apresentador Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein para a retirada de uma sonda gástrica, segundo informou a equipe do artista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a assessoria, o procedimento já estava previsto desde o ano passado e o apresentador permanece em estado clínico considerado normal. A previsão de alta é para esta terça-feira (26).

Na última semana, Faustão apareceu em vídeos publicados nas redes sociais durante a comemoração dos 18 anos do filho caçula, Rodrigo. As imagens foram compartilhadas por João Silva.

Em um dos registros, o apresentador aparece brincando com o filho durante o tradicional “com quem será” cantado na festa de aniversário.

Com informações do Metrópoles.

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