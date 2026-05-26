Uma mulher de 41 anos foi resgatada nesta terça-feira (26) com vida na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, após sobreviver a uma queda de cerca de 50 metros. Ela foi jogada de um penhasco pelo ex-companheiro e estava desaparecida desde segunda-feira.

Ana Claudia Rodrigues da Silva foi sequestrada pelo ex-companheiro, que chegou a avisar familiares que a jogaria do penhasco, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após denúncias, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar iniciaram uma operação conjunta de buscas.

A ação durou dois dias. No primeiro, as equipes fizeram buscas com drones e sensores térmicos. Já nesta terça-feira, Ana Claudia foi localizada por uma aeronave da Polícia Militar.