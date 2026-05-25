Um engavetamento envolvendo oito veículos matou um casal e deixou duas crianças feridas na noite de domingo (24), na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo.
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As vítimas fatais foram identificadas como Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus. O carro da família ficou destruído após ser prensado entre uma van e uma carreta.
Os filhos do casal, gêmeos de 10 anos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu duas carretas, uma van e quatro carros. A rodovia ficou interditada no sentido Sul durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos da perícia.
O motorista de uma das carretas, identificado como Arquimes Felipe Coelho, foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Os testes do bafômetro realizados nos motoristas deram negativo para consumo de álcool. Ainda assim, a Polícia Civil apontou indícios de negligência, imprudência ou imperícia na condução do veículo.
Com informações do Metrópoles.