Um engavetamento envolvendo oito veículos matou um casal e deixou duas crianças feridas na noite de domingo (24), na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo.

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As vítimas fatais foram identificadas como Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus. O carro da família ficou destruído após ser prensado entre uma van e uma carreta.