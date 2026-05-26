Clientes do Itaú que sofreram descontos irregulares em cartões de crédito enfrentam exigências para conseguir ressarcimento após acordo firmado entre o banco, o Procon do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec).

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Segundo o MPMG, as cobranças indevidas ocorreram entre 13 de junho de 2011 e 18 de dezembro de 2025, principalmente por meio de seguros vinculados aos cartões. Os valores eram baixos, mas recorrentes, o que fazia parte dos clientes não perceber os débitos nas faturas.