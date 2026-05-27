A nova regra está prevista na Lei 15.415/2026 e vale para categorias como empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, pescadoras, microempreendedoras individuais (MEIs), trabalhadoras avulsas e seguradas desempregadas.

Mulheres que recebem salário-maternidade diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passarão a ter o benefício liberado em até 30 dias após o pedido. A medida foi sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (25).

Atualmente, o INSS leva 45 dias para realizar o pagamento e não existe obrigação de concessão automática em caso de atraso. Com a nova lei, se o prazo de 30 dias não for cumprido, o benefício será concedido automaticamente.

Mesmo após a liberação automática, o INSS poderá analisar posteriormente se a beneficiária realmente atende aos requisitos para receber o salário-maternidade.

Nesse caso, o benefício poderá seguir normalmente se a segurada tiver direito. Se houver pedido feito de má-fé por alguém sem direito ao pagamento, o valor terá de ser devolvido. Já quando não houver má-fé, o benefício poderá ser encerrado sem exigência de devolução do dinheiro.