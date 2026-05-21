O governo federal anunciou uma mudança no processo de recuperação da conta gov.br para usuários que utilizam a verificação em duas etapas. A partir desta quinta-feira (21), pessoas que perderam ou trocaram de celular poderão recuperar o acesso em poucos minutos após cadastrar previamente um e-mail específico para essa função.
De acordo com o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, a mudança busca facilitar o acesso sem reduzir a segurança da plataforma.
“O gov.br é uma identidade digital e golpes virtuais podem ter impactos reais com acessos indevidos”, afirmou.
Até então, usuários sem a Carteira de Identidade Nacional (CIN) podiam levar até três dias úteis para recuperar a conta em casos de perda do aparelho celular.
O novo sistema exige que o usuário atualize o aplicativo gov.br. e cadastre um e-mail de recuperação no momento da ativação da verificação em duas etapas. O endereço pode ser o mesmo já utilizado na conta ou um diferente, destinado apenas a essa funcionalidade.
Saiba como recuperar sua conta no gov.br:
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Atualizar o aplicativo gov.br para a versão mais recente;
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Na tela da verificação em duas etapas, clicar em “estou com dificuldades para gerar o código”;
Realizar o reconhecimento facial;
Confirmar o código enviado ao e-mail cadastrado para recuperação.
O governo informou que o gov.br poderá passar a utilizar dois e-mails distintos: um principal, usado para comunicação e recuperação de senha, e outro voltado exclusivamente para recuperação da verificação em duas etapas.
Outra alternativa rápida para recuperar o acesso é utilizar a Carteira de Identidade Nacional. Nesse caso, o usuário precisa estar com o aplicativo atualizado, ter a versão física da CIN em mãos, realizar reconhecimento facial e ler o QR Code do documento. Depois, um código é enviado por e-mail ou SMS.
Entre os serviços mais acessados pelo gov.br estão Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital, Carteira Digital de Trânsito e a Assinatura gov.br.