O governo federal anunciou uma mudança no processo de recuperação da conta gov.br para usuários que utilizam a verificação em duas etapas. A partir desta quinta-feira (21), pessoas que perderam ou trocaram de celular poderão recuperar o acesso em poucos minutos após cadastrar previamente um e-mail específico para essa função.

De acordo com o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, a mudança busca facilitar o acesso sem reduzir a segurança da plataforma.

“O gov.br é uma identidade digital e golpes virtuais podem ter impactos reais com acessos indevidos”, afirmou.