25 de maio de 2026
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LUTO NA FAMÍLIA

Dona Janira morre 38 dias após o filho, Oscar Schmidt

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@tadeuschmidt/Instagram
Na homenagem publicada, Tadeu destacou a trajetória da mãe.
Na homenagem publicada, Tadeu destacou a trajetória da mãe.

Dona Janira, mãe do apresentador Tadeu Schmidt e do ex-jogador Oscar Schmidt, morreu aos 92 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25) por Tadeu nas redes sociais.

Ela morreu 38 dias após o falecimento de Oscar Schmidt, que morreu em 17 de abril, aos 68 anos, após enfrentar um tumor cerebral por mais de 15 anos.

Na homenagem publicada, Tadeu destacou a trajetória da mãe e afirmou ter dificuldade em aceitar a perda. Ele também lembrou que dona Janira viveu momentos marcantes ao lado da família, incluindo filhos, netos e bisnetos.

A causa da morte não foi divulgada. Dona Janira deixa os filhos Tadeu e Luiz Felipe Schmidt, além dos netos e bisnetos.

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