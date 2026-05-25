Dona Janira, mãe do apresentador Tadeu Schmidt e do ex-jogador Oscar Schmidt, morreu aos 92 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25) por Tadeu nas redes sociais.

Ela morreu 38 dias após o falecimento de Oscar Schmidt, que morreu em 17 de abril, aos 68 anos, após enfrentar um tumor cerebral por mais de 15 anos.

Na homenagem publicada, Tadeu destacou a trajetória da mãe e afirmou ter dificuldade em aceitar a perda. Ele também lembrou que dona Janira viveu momentos marcantes ao lado da família, incluindo filhos, netos e bisnetos.