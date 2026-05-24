A notícia da morte do influencer Gabriel Ganley, 22, neste sábado (23), repercutiu no mundo do fisioculturismo. Ele era um dos maiores produtores de conteúdo da indústria fitness brasileira, com mais de 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais.

A causa da morte não foi oficialmente divulgada. No entanto, segundo o portal Léo Dias e o blog Músculo, desta Folha, uma das hipóteses seria uma crise de hipoglicemia, caracterizada pela falta de açúcar (glicose) no sangue.

A glicose é o principal combustível do corpo humano. Ela é obtida principalmente a partir do consumo de carboidratos.