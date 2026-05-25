Uma mulher de 47 anos foi presa após bater o carro em um poste, provocar a morte do próprio tio e simular roubo em Diadema, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo (24).

Segundo a Polícia Civil, Carla Regina de Paula dirigia o veículo quando perdeu o controle após uma curva na Estrada do Rufino. O tio dela, Rubens Pedro de Oliveira, de 63 anos, estava no banco traseiro e morreu no local. Uma mulher de 51 anos ficou ferida.

Após a colisão, a motorista deixou o local sem prestar socorro. Enquanto policiais atendiam a ocorrência, ela ligou para o celular da vítima e afirmou que o carro havia sido roubado por dois homens de moto.