Denúncias de práticas sexuais em áreas abertas do Parque Barigui, em Curitiba (PR), levaram o local a ser apelidado de “trilha do sexo”. O caso voltou a ser relatado por frequentadores que cobram medidas para conter a situação.

Um dossiê com imagens mostra atos sexuais explícito em trilhas com vegetação densa. O parque é o maior da cidade, com 1,4 milhão de metros quadrados, e recebe grande fluxo de visitantes, incluindo famílias e eventos voltados ao público infantil.

Segundo os relatos, pontos mais isolados passaram a concentrar encontros, o que motivou ações na Câmara Municipal. Entre 2025 e 2026, o vereador João Bettega (PL) apresentou 31 requerimentos, um projeto de lei e uma indicação ao Executivo para reforçar segurança e infraestrutura, mas as ocorrências continuam sendo registradas.