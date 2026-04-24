Denúncias de práticas sexuais em áreas abertas do Parque Barigui, em Curitiba (PR), levaram o local a ser apelidado de “trilha do sexo”. O caso voltou a ser relatado por frequentadores que cobram medidas para conter a situação.
Um dossiê com imagens mostra atos sexuais explícito em trilhas com vegetação densa. O parque é o maior da cidade, com 1,4 milhão de metros quadrados, e recebe grande fluxo de visitantes, incluindo famílias e eventos voltados ao público infantil.
Segundo os relatos, pontos mais isolados passaram a concentrar encontros, o que motivou ações na Câmara Municipal. Entre 2025 e 2026, o vereador João Bettega (PL) apresentou 31 requerimentos, um projeto de lei e uma indicação ao Executivo para reforçar segurança e infraestrutura, mas as ocorrências continuam sendo registradas.
A prática pode ser enquadrada como ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal, com pena de detenção ou multa.
O parque também já foi cenário de outras ocorrências. Em março de 2026, um corpo em decomposição foi encontrado em uma trilha. Casos de homicídio registrados em 2018 também foram citados por denunciantes como fator de preocupação.
Procurada, a Prefeitura de Curitiba informou que a Guarda Municipal vai intensificar o patrulhamento e orientou a população a acionar o telefone 153 em situações semelhantes.
Com informações do Metrópoles.