O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (26) em investigação sobre supostas irregularidades envolvendo recursos do Rioprevidência e o banco Master.

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Segundo a apuração, a gestão de Castro é investigada por aportes de cerca de R$ 3 bilhões em fundos ligados ao banco comandado por Daniel Vorcaro.