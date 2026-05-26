O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (26) em investigação sobre supostas irregularidades envolvendo recursos do Rioprevidência e o banco Master.
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Segundo a apuração, a gestão de Castro é investigada por aportes de cerca de R$ 3 bilhões em fundos ligados ao banco comandado por Daniel Vorcaro.
De acordo com a Polícia Federal, a ação é um desdobramento da operação Barco de Papel, que identificou aplicações de aproximadamente R$ 970 milhões do Rioprevidência em Letras Financeiras de um banco privado entre outubro de 2023 e julho de 2024.
A nova fase da investigação ampliou o foco para outros aportes realizados a partir de julho de 2024, somando mais R$ 2,01 bilhões em fundos do Master.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O caso passou ao STF após conexão com investigações já conduzidas na operação Compliance Zero.
Esta é a segunda vez em menos de 15 dias que a PF realiza buscas ligadas a Cláudio Castro. Na operação anterior, em 15 de maio, a investigação apurava suspeitas relacionadas à chamada máfia dos combustíveis e à empresa Refit.
Com informações do SBT News.