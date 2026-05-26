A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (26) um homem suspeito de atuar como falso médico num hospital particular da Zona Leste de São Paulo. Segundo as investigações, Marcos Phelipe de Barros também foi filmado por policiais aplicando injeção numa paciente na rua semanas antes da operação.

Leia também: Técnico é demitido por cair em golpe do falso médico em hospital

De acordo com a polícia, o suspeito trabalhava no Hospital de Clínicas Jardim Helena usando documentos verdadeiros pertencentes a outro médico. A investigação aponta que ele e outro homem investigado realizaram cerca de 2 mil atendimentos em dois anos. Nove mortes são apuradas por possível relação com erros nos atendimentos.