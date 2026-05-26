A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (26) um homem suspeito de atuar como falso médico num hospital particular da Zona Leste de São Paulo. Segundo as investigações, Marcos Phelipe de Barros também foi filmado por policiais aplicando injeção numa paciente na rua semanas antes da operação.
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De acordo com a polícia, o suspeito trabalhava no Hospital de Clínicas Jardim Helena usando documentos verdadeiros pertencentes a outro médico. A investigação aponta que ele e outro homem investigado realizaram cerca de 2 mil atendimentos em dois anos. Nove mortes são apuradas por possível relação com erros nos atendimentos.
O segundo suspeito foi identificado como Maike César Silva e ainda é procurado. A defesa informou que ele pretende se apresentar às autoridades.
A operação integra a segunda fase da Operação Hipócrates II, conduzida pela Delegacia de São Miguel Paulista. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, além de ordens de prisão e medidas cautelares.
A defesa de Marcos afirmou que ele é biomédico e negou que tenha atuado como médico. Sobre o vídeo em que aparece aplicando a injeção, os advogados disseram que se tratava de aplicação de insulina e que não houve irregularidade.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) informou que casos de exercício ilegal da medicina são de responsabilidade policial e orientou pacientes e instituições a consultarem o registro profissional nos canais oficiais do órgão.
Com informações do g1.