SÃO PAULO

Técnico é demitido por cair em golpe do falso médico em hospital 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/G1
Sidnei Alves Monteiro enviou a lista de ramais telefônicos e imagens de capas de prontuários a um homem que se passou por médico do centro cirúrgico.
Um técnico de enfermagem de 47 anos foi demitido de um hospital em Santos, no litoral de São Paulo, após cair no golpe do falso médico e repassar informações internas da unidade. Sidnei Alves Monteiro enviou a lista de ramais telefônicos e imagens de capas de prontuários a um homem que se passou por médico do centro cirúrgico.

Segundo o profissional, o contato se deu via ramal interno, e o golpista usou o nome real de um médico e citou pacientes internados na UTI. Sem encontrar um funcionário administrativo para ajudar, Sidnei afirmou ter atendido ao pedido e enviado as informações, acreditando agir de boa-fé.

O Hospital Beneficência Portuguesa informou que a demissão ocorreu por descumprimento das normas internas, especialmente da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e das regras de segurança da informação e do paciente.

Após o golpista tentar aplicar fraude contra uma paciente, o caso foi descoberto. Sidnei registrou boletim de ocorrência por estelionato e afirmou que pretende processar o hospital. A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do G1

