Um técnico de enfermagem de 47 anos foi demitido de um hospital em Santos, no litoral de São Paulo, após cair no golpe do falso médico e repassar informações internas da unidade. Sidnei Alves Monteiro enviou a lista de ramais telefônicos e imagens de capas de prontuários a um homem que se passou por médico do centro cirúrgico.

Segundo o profissional, o contato se deu via ramal interno, e o golpista usou o nome real de um médico e citou pacientes internados na UTI. Sem encontrar um funcionário administrativo para ajudar, Sidnei afirmou ter atendido ao pedido e enviado as informações, acreditando agir de boa-fé.

O Hospital Beneficência Portuguesa informou que a demissão ocorreu por descumprimento das normas internas, especialmente da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e das regras de segurança da informação e do paciente.