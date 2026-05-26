A unidade virou símbolo do chamado "Holocausto Brasileiro" e da violência manicomial no país pelos registros de superlotação, abandono e violações de direitos humanos durante o século 20.

Inaugurado em 1903, o antigo Hospital Colônia de Barbacena, na zona da mata mineira, foi fechado de forma definitiva nesta segunda-feira (25) pelo governo estadual.

De acordo com dados do governo de Minas, cerca de 40 mil pessoas passaram pela instituição entre 1942 e 2020, das quais aproximadamente 24 mil morreram.

A maioria dos pacientes enviados para lá não possuía nenhum diagnóstico de transtorno mental. Entre eles estavam gays, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, mendigos, epiléticos e presos políticos -todos rejeitados pela sociedade à época.

Hoje com o nome de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), a unidade passava por um processo chamado de "desinstitucionalização" dos pacientes de longa permanência, que foram transferidos residências terapêuticas.