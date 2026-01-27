Um levantamento feito com dados dos usuários do PBM (Programa de Benefícios em Medicamentos) corporativo da epharma - plataforma de gestão de benefícios em saúde - indicou que, em três anos, houve aumento de 4,5% no volume de compra de medicamentos psiquiátricos, referente a caixas compradas entre janeiro e agosto de 2022 e 2025.

Foram analisados dados de todas as cinco regiões brasileiras de pessoas que usam o PBM corporativo para obter descontos em medicamentos. Nesse mesmo período, o número de beneficiários do PBM cresceu 38%