O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira (25) que a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1 prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial e com período de transição de um ano.

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A declaração foi feita após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Segundo Motta, o texto estabelece como pontos “inegociáveis” o fim da escala de seis dias de trabalho para um de folga, a redução da jornada e a manutenção dos salários.