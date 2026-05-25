O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu aos 22 anos, em São Paulo. O atleta foi encontrado morto dentro de casa, na Zona Leste da capital paulista, no sábado (23).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um amigo encontrou Gabriel caído no chão da cozinha depois de não ter conseguido contato com ele. A polícia informou que não havia sinais aparentes de violência no imóvel. O caso foi registrado como morte súbita.

A morte do atleta foi confirmada pela marca de suplementos Integral Médica, patrocinadora do influenciador.