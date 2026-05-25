O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu aos 22 anos, em São Paulo. O atleta foi encontrado morto dentro de casa, na Zona Leste da capital paulista, no sábado (23).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um amigo encontrou Gabriel caído no chão da cozinha depois de não ter conseguido contato com ele. A polícia informou que não havia sinais aparentes de violência no imóvel. O caso foi registrado como morte súbita.
A morte do atleta foi confirmada pela marca de suplementos Integral Médica, patrocinadora do influenciador.
Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ficou conhecido nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre fisiculturismo natural, modalidade em que atletas não utilizam hormônios. Com mais de 2 milhões de seguidores, ele publicava vídeos de treinos e rotina fitness nas plataformas digitais.
Em 2025, Gabriel revelou que iniciou terapias hormonais após relatar problemas de saúde durante a preparação para uma competição de fisiculturismo.
Com informações do SBT News.