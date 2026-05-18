Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) mostra redução no apoio ao fim da escala 6x1 entre eleitores alinhados tanto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Entre os entrevistados que se declaram lulistas, 76% defendem o fim da jornada, contra 92% registrados em dezembro do ano passado. Já entre os bolsonaristas, o apoio caiu de 57% para 44%.