19 de maio de 2026
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Apoio ao fim da 6x1 cai entre bolsonaristas e até lulistas

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil
No cenário geral, 68% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis ao fim da escala 6x1.
No cenário geral, 68% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis ao fim da escala 6x1.

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) mostra redução no apoio ao fim da escala 6x1 entre eleitores alinhados tanto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia mais: Governo e Câmara fecham acordo sobre fim da 6x1

Entre os entrevistados que se declaram lulistas, 76% defendem o fim da jornada, contra 92% registrados em dezembro do ano passado. Já entre os bolsonaristas, o apoio caiu de 57% para 44%.

No cenário geral, 68% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis ao fim da escala 6x1, enquanto 22% se disseram contrários. Outros 3% declararam indiferença e 7% afirmaram não ter opinião formada. Em dezembro, os índices eram de 72% favoráveis, 24% contrários, 2% indiferentes e 2% sem posicionamento.

A proposta ganhou força na Câmara dos Deputados e prevê mudanças na jornada de trabalho, incluindo redução de 44 para 40 horas semanais e dois dias de folga sem redução salarial.

Segundo o levantamento, 43% dos entrevistados afirmaram acompanhar o tema de perto. Outros 29% disseram conhecer o assunto apenas superficialmente, enquanto 27% afirmaram não acompanhar a discussão.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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