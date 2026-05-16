O valor negociado entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), supera a quantia captada via Lei Rouanet em 21 estados e no Distrito Federal.
Segundo reportagem do The Intercept Brasil citada pelo Metrópoles, as tratativas entre os dois previam repasse de R$ 134 milhões para o projeto audiovisual.
Dados do sistema Salic Comparar, do Ministério da Cultura, mostram que o montante é maior que o total captado pela Lei Rouanet em 2025 nos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de Espírito Santo e Santa Catarina.
A Lei Rouanet integra o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e permite que pessoas físicas e empresas destinem parte do imposto de renda a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. A legislação não autoriza captação para filmes de longa-metragem, mas contempla produções de curta e média duração, além de preservação de acervos audiovisuais.
A reportagem também aponta que US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025. Em mensagens divulgadas, Flávio Bolsonaro cobra repasses e afirma que a equipe do filme estava “no limite” por causa de parcelas atrasadas.
Em nota, o senador declarou que buscava “patrocínio privado para um filme privado” sobre o pai. Flávio afirmou ainda que não ofereceu vantagens, não intermediou negócios com o governo e não recebeu dinheiro ou benefícios.
Com informações do Metrópoles.