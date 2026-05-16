O valor negociado entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), supera a quantia captada via Lei Rouanet em 21 estados e no Distrito Federal.

Segundo reportagem do The Intercept Brasil citada pelo Metrópoles, as tratativas entre os dois previam repasse de R$ 134 milhões para o projeto audiovisual.

Dados do sistema Salic Comparar, do Ministério da Cultura, mostram que o montante é maior que o total captado pela Lei Rouanet em 2025 nos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de Espírito Santo e Santa Catarina.